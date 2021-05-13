Война между Израилем и ХАМАС: стороны выпустили сотни ракет, число жертв растет

К среде стало поступать все больше сообщений уже о насилии еврейского населения в отношении арабов. В том числе по израильскому телевидению были показаны кадры, на которых в городе Бат-Ям на берегу Средиземного моря толпа вытащила из машины человека, которого приняли за араба, и начали его избивать. Однако, как сообщает Wall Street Journal, жертва этого нападения на самом деле принадлежала к еврейской части населения.

Кроме того, сообщается о столкновениях протестующих арабских демонстрантов с полицией в городе Хайфа . Есть также данные о новых столкновениях в Восточном Иерусалиме и в нескольких городах на Западном берегу реки Иордан.

Особенно ожесточенные столкновения происходили в городе Лод, который расположен около главного международного аэропорта Израиля Бен Гурион. Сообщается, что здесь была подожжена синагога и несколько автомобилей, в населенном пункте введено чрезвычайное положение.

В среду вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху описал обстановку в израильских городах как "невыносимую". "Анархии мы не потерпим, — сказал глава правительства в видеообращении, которое цитирует газета Times of Israel. — Совершенно недопустимо, когда толпы арабов нападают на евреев — или когда толпы евреев нападают на арабов".

Как сообщают израильские средства массовой информации, толпы нападают не только на евреев, но и на арабов.

На фоне противостояния властей Израиля с ХАМАС начались ожесточенные столкновения с участием израильских арабов в нескольких городах. С понедельника власти арестовали в арабских районах около 400 человек.

Со стороны Израиля погибли семь человек, в том числе один ребенок, военнослужащий и гражданин Индии. За последний день ракеты разрывались в нескольких израильских городах, в том числе в Сдероте на юге страны, где в результате попадания в жилой дом был убит шестилетний мальчик. Во вторник Израиль сообщил, что общее число раненых составило около 100 человек.

Сообщается, что с понедельника, когда стороны начали взаимные нападения, в секторе Газа убиты по меньшей мере 67 человек, в том числе 17 детей. Палестинское министерство здравоохранения, которое контролирует ХАМАС, сообщает, что от израильских ударов ранено около 390 человек.

Арабское меньшинство составляет около 21% израильских граждан — в основном это люди, которые жили в стране еще до создания государства Израиль в 1948 году и остались в своих городах.

Нетаньяху заявил, что правительство страны сделает все возможное, чтобы защитить Израиль как от внешних врагов, так и от устроивших беспорядки на территории страны. Однако Палестинская администрация осудила действия Израиля как "военную агрессию", которая "травмирует два миллиона людей, которые и так находятся в отчаянном положении".

Что еще происходило в среду

Палестинские вооруженные группировки в Газе сообщают, что выпустили по территории Израиля 130 ракет в ответ на удары израильской авиации, которые разрушили уже третье многоэтажное здание в городе. Там находилась студия телевизионного канала движения ХАМАС "Аль-Акса ТВ".

По данным израильской армии, за три дня по территории Израиля было выпущено около 1,5 тыс. ракет, большинство из которых были сбиты при помощи системы ПВО "Железный купол".

Вооруженные силы Израиля утверждают, что нынешние удары по Газе — самые масштабные боевые действия в регионе с 2014 года.

Израиль также сообщил, что в результате его удара был убит высокопоставленный сотрудник ХАМАС, кроме того, разрушены пусковые установки, которые использовались для обстрела израильской территории.

Перед тем, как Израиль наносит удары по домам в секторе Газа, их жителей предупреждают заранее, чтобы они успели эвакуироваться. Однако палестинские врачи сообщают о жертвах среди гражданского населения.

По данным агентства Франс пресс, после удара во вторник были убиты пять членов одной семьи. "Мы смеялись и веселились — и тут они вдруг стали нас бомбить. Все вокруг загорелось", — со слезами рассказывает 14-летний Ибрагим, один из выживших.

Тем временем в среду вечером миллионы израильтян были вынуждены спуститься в бомбоубежища, сообщает армия Израиля.