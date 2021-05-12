В Таллинне будут проводить вакцинацию от коронавируса на дому

Препарат Janssen для вакцинации на дому выбран неслучайно — для выработки иммунитета от коронавируса достаточно одного укола. Один из главных вызовов — успеть использовать препарат в течение двух-трех часов.

"Мы должны найти 5 пациентов, живущих недалеко друг от друга. Вакцина чувствительна к перепадам температур, надо учитывать температурные диапазоны, от которых зависит срок хранения, к тому же мы никогда не знаем, что может случится у пациента дома. После вакцинации обязательно остаемся и следим за состоянием человека", — сказала старшая медсестра Medicum Андра Ыйсмааа.