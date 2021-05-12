ФОТО И ВИДЕО | Молодежь начала приводить в порядок стены домов в Мустамяэ

”Корни граффити как вида изобразительного искусства уходят в античную культуру и наскальную живопись. К сожалению, в городском пространстве нам приходится говорить о граффити как о вандализме, а не искусстве. Это касается и Мустамяэ, — рассказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс. — Здание Кянну Кукк в этом смысле хороший пример. Один из торцов дома украшает известный в городе мурал с изображением кота. Эту стену годами никто не изрисовывал. Другие же стены этого здания нам постоянно приходится перекрашивать, чтобы убрать следы десятков, если не сотен актов вандализма. Я искренне рад инициативе молодёжи Мустамяэ и хочу их поблагодарить ребят за то, что они в прямом смысле слова делают среду своего проживания чище и лучше”.

Речь идет о совместном проекте Молодежного совета Мустамяэ и Управы Мустамяэ по удалению граффити со стен гаражей и других малоэтажных зданий в районе.

Молодые люди вносят вклад своим временем и волонтерским трудом, управа части города помогает средствами (подходящими красками, рабочими перчатками, защитными масками и очками, кистями, щетками, валиками и пр.

По предварительным планам граффити планируется закрашивать с 12 мая до конца месяца. Конечно, нельзя успеть перекрасить к этому времени все испорченные стены в районе, но каждое очищенное ребятами, аккуратно выглядящее здание улучшит общую картину.

”В двух кварталах отсюда находится 32-я средняя школа, которая отмечает в этом году свой юбилей. Наряду с другими событиями, мы планируем покрыть граффити одну пустую стену школьного здания. Это поможет в дальнейшем сделать акцент на граффити как на виде искусства”, — рассказал старейшина Мустамяэ как о положительном примере в связи с граффити.