Ученые предупредили о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС

По словам сотрудника Института проблем безопасности атомных электростанций (ИПБ АЭС) НАН Украины Анатолия Дорошенко, на станции наблюдается рост числа нейтронов, что сигнализирует о реакции деления. Его коллега Максим Савельев не исключил возможность новой аварии на Чернобыльской АЭС, поскольку количество нейтронов медленно растет, и ”есть еще несколько лет”, чтобы понять, как устранить угрозу.

Во время аварии на Чернобыльской АЭС урановые тепловыделяющие стержни, их циркониевые оболочки, служащие для замедления реакции графитовые стержни и песок, сброшенный на четвертый энергоблок, чтобы потушить пожар, превратились в лаву. Она растеклась по подвальным помещениям реакторного зала, что привело к скоплению материалов, в которых находится около 170 т обогащенного урана.

После аварии над четвертым энергоблоком построили саркофаг из стали и бетона — ”Укрытие”. Однако он не был герметичным — во время дождей через него в зону аварии попадала вода. Сильные дожди иногда вызывали резкое увеличение количества нейтронов.

В 2016 году над ”Укрытием” построили новую оболочку ”Арка”, благодаря которому количество нейтронов в большинстве помещений удалось стабилизировать. Однако сейчас нейтроны стали фиксироваться в других помещениях, в подреакторном помещении 305/2 их выделение за четыре года почти удвоилось.

Неуправляемая реакция деления может произойти после того, как тепло испарит оставшуюся воду, не исключают ученые. Савельев предупреждает, что любая взрывная реакция может обрушить ”Укрытие”, и тогда саркофаг наполнится радиоактивной пылью.