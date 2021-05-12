Устроивший стрельбу в казанской школе полностью признал в суде свою вину

В зале суда Галявиева поместили в пуленепробиваемый бокс, вместе с ним внутри находились трое конвоиров. На вопросы журналистов он не реагировал, но спокойно отвечал все вопросы судьи. На вопрос, есть ли у него тяжкие заболевания и инвалидность он ответил: ”Нет”.

Следователь сообщил, что в школе Галявиев совершил не менее 17 выстрелов. Также он установил начиненную поражающими элементами бомбу на первом этаже гимназии, возле входа в кабинет начального класса английского языка, и взорвал ее. Вину в убийствах стрелок полностью признал. В ходатайстве о заключении под стражу говорилось, что целью Галявиева было ”выразить свою исключительность и превосходство” путем убийства двух и более лиц.

”Морального права для избрания иной меры пресечения, нежели заключение под стражу, нет”, — счел прокурор. Адвокат Галявиева, предоставленный ему государством, тоже назвал ходатайство подлежащим удовлетворению.

Зампрокурора Татарстана Алексей Заика после заседания сообщил, что сообщников у Галявиева не было. Вопрос о том, был ли он под психотропными веществами, будет разрешен в ходе экспертизы. Попыток суицида при задержании, до или после него силовики ”официально не зарегистрировали”, добавил прокурор. По словам Заики, пока Галявиеву не вменяется терроризм, однако квалификация может быть изменена при наличии оснований.

Утром 11 мая Галявиев пришел в школу с оружием, он начал стрелять после того, как вошел в школу. Также очевидцы сообщали, что до выстрелов слышали взрыв. Позднее детский омбудсмен Анна Кузнецова и Следственный комитет добавили, что при входе в школу Галявиев взорвал самодельную бомбу, которая частично разрушила помещение раздевалки.

Школьники сообщали, что в некоторых классах из-за взрыва выбило стекла, в итоге они выпрыгивали из окон первого этажа. Детей также эвакуировали учителя и силовики через черный вход, некоторые выходили из здания по пожарным лестницам.