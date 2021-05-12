Устроивший стрельбу в казанской школе полностью признал в суде свою вину(14)
В зале суда Галявиева поместили в пуленепробиваемый бокс, вместе с ним внутри находились трое конвоиров. На вопросы журналистов он не реагировал, но спокойно отвечал все вопросы судьи. На вопрос, есть ли у него тяжкие заболевания и инвалидность он ответил: ”Нет”.
Следователь сообщил, что в школе Галявиев совершил не менее 17 выстрелов. Также он установил начиненную поражающими элементами бомбу на первом этаже гимназии, возле входа в кабинет начального класса английского языка, и взорвал ее. Вину в убийствах стрелок полностью признал. В ходатайстве о заключении под стражу говорилось, что целью Галявиева было ”выразить свою исключительность и превосходство” путем убийства двух и более лиц.
”Морального права для избрания иной меры пресечения, нежели заключение под стражу, нет”, — счел прокурор. Адвокат Галявиева, предоставленный ему государством, тоже назвал ходатайство подлежащим удовлетворению.
Зампрокурора Татарстана Алексей Заика после заседания сообщил, что сообщников у Галявиева не было. Вопрос о том, был ли он под психотропными веществами, будет разрешен в ходе экспертизы. Попыток суицида при задержании, до или после него силовики ”официально не зарегистрировали”, добавил прокурор. По словам Заики, пока Галявиеву не вменяется терроризм, однако квалификация может быть изменена при наличии оснований.
Утром 11 мая Галявиев пришел в школу с оружием, он начал стрелять после того, как вошел в школу. Также очевидцы сообщали, что до выстрелов слышали взрыв. Позднее детский омбудсмен Анна Кузнецова и Следственный комитет добавили, что при входе в школу Галявиев взорвал самодельную бомбу, которая частично разрушила помещение раздевалки.
Школьники сообщали, что в некоторых классах из-за взрыва выбило стекла, в итоге они выпрыгивали из окон первого этажа. Детей также эвакуировали учителя и силовики через черный вход, некоторые выходили из здания по пожарным лестницам.
Галявиев стрелял из охотничьего ружья Hatsan escort PS, которое официально купил в Йошкар-Оле в конце апреля. Смертельные ранения получили девять человек, включая семерых учеников восьмого класса и двух учительниц: 26-летнюю Эльвиру Игнатьеву и 55-летнюю Венеру Айзатову. Еще 21 человек (большинство — школьники) пострадал, по состоянию на 12 мая двое из них находились в крайне тяжелом состоянии.
Изначально СМИ писали, что нападавших было двое. Однако Информационный центр Национального антитеррористического комитета и МВД сообщили, что злоумышленник был один.
Источник РБК сообщал, что задержан 41-летний Рамиль Мухамедшин, который может быть пособником Галявиева.
После задержания во время допроса Галявиев заявил, что ”осознал себя богом”, летом у него ”начал пробуждаться монстр” и он начал еще сильнее ”всех ненавидеть”, а его ”биологическая мать” не является его настоящей матерью.
12 мая в Татарстане объявлено днем траура; в среду в городе проходят похороны погибших. Возле школы действует стихийный мемориал жертвам ”казанского стрелка”, тысячи жителей города приносят к нему цветы, свечи и игрушки.
После трагедии ряд чиновников и депутатов высказались за ужесточение мер, связанных с приобретением и хранением оружия; а спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ”необходимо обсуждать” ”предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм”.