Ратас о покупке алкоголя и еды за народные деньги: работал на совесть, траты были в рамках бюджета представительских расходов

Эту тему мы уже затронули с однопартийцами, теперь делюсь своим комментарием с вами. Говоря коротко: я работал на посту главы правительства с полной самоотдачей, соблюдая все установленные правила и рамки. Я делал все, чтобы быть премьер-министром для всех людей Эстонии. Подробнее:

Работать на посту премьер-министра Эстонской Республики было для меня честью, и я благодарю всех, кто поддерживал меня. В своей работе я всегда соблюдал этические нормы и законы, а также руководствовался собственной совестью. В течение чуть более четырех лет я старался делать все, чтобы наилучшим образом отстаивать интересы людей.

Должность премьер-министра предполагает работу в режиме 24/7, которая сводится к непрерывному общению со многими людьми для совместного поиска решений. От результата зависит, насколько действенной является правящая коалиция, и насколько успешна страна. Я делал все от себя зависящее, чтобы обсуждать с людьми важные темы, выслушивать их мнения, выражать им благодарность, признавать и помнить их заслуги. Как в Доме Стенбока, так и по всей Эстонии, часто на выходных или поздно вечером.

В своей повседневной работе я исходил из правил, которые действуют в обычной жизни — к примеру, поздравлять людей с днем рождения, на вечернем собрании предлагать людям ужин. Помимо проведения совещаний и официальных встреч, нужно ходить людям в гости и обсуждать вопросы в более непринужденной обстановке. Это мои принципы. Уверен, что они распространяются и на работу премьер-министра, а поэтому руководствовался ими и на этой должности.