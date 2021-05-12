12.05.2021, 18:30
Полиция оштрафовала женщину, призывавшую к протестам на Тоомпеа(1)
В начале апреля 26-летняя женщина в группе для музыкантов в Facebook приглашала людей участвовать в незарегистрированной акции протеста на Тоомпеа.
По данным полиции, женщина обещала принести звукозаписывающие устройства на незарегистрированную акцию протеста.
Сотрудники полиции обнаружили, что тем самым женщина нарушила 69-ю статью Закона об охране правопорядка: полиция должна быть заранее уведомлена о проведении публичного собрания, где используется звуковое или световое оборудование.
В рамках производства по делу о проступке ей назначен денежный штраф.
Адвокат женщины считает, что размещение поста не может рассматриваться как организация публичного собрания, и планирует оспорить штраф.