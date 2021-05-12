ЧП и криминал
12.05.2021, 18:30

Полиция оштрафовала женщину, призывавшую к протестам на Тоомпеа

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Protest valvab parlamenti. Aga kes vastutab?
Protest valvab parlamenti. Aga kes vastutab?
Foto: Kiur Kaasik
Полиция оштрафовала 26-летнюю женщину, призывавшую в соцсети Facebook принять участие в акции против карантинных ограничений на Тоомпеа, пишет rus.err.

В начале апреля 26-летняя женщина в группе для музыкантов в Facebook приглашала людей участвовать в незарегистрированной акции протеста на Тоомпеа.

По данным полиции, женщина обещала принести звукозаписывающие устройства на незарегистрированную акцию протеста.

Сотрудники полиции обнаружили, что тем самым женщина нарушила 69-ю статью Закона об охране правопорядка: полиция должна быть заранее уведомлена о проведении публичного собрания, где используется звуковое или световое оборудование.

В рамках производства по делу о проступке ей назначен денежный штраф.

Адвокат женщины считает, что размещение поста не может рассматриваться как организация публичного собрания, и планирует оспорить штраф.

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