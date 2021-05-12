Лжемаклеры, лжесотрудники банков... За сутки полиция зафиксировала множество новых случаев мошенничества

"Просьба незнакомца установить на компьютер или на телефон какую-то программу, даже если он говорит, как кажется, умные вещи и обещает прекрасные возможности заработать, должна сразу насторожить. Такое общение надо прекращать моментально. Если мошенник уже вторгнулся в ваш компьютер или телефон и вы поняли это в ходе сделки, в первую очередь, отключите интернет, возможно, что перевод этим сорвется. После этого сами позвоните в свой банк и попросите совета и помощи. Если вы понесли ущерб, обратитесь в полицию", — говорит руководитель службы по борьбе с мошенничествами и экономическими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Пауль Пихельгас.

27 апреля 61-летний житель Таллинна предоставил неизвестному мужчине дистанционный доступ к своему телефону, личным данным и банковскому счету. Человек, личность которого не установлена, без согласия пострадавшего оформил на его имя кредит в 2800 евро, который 28 апреля перевели на счет жертвы. Пострадавший неоднократно позволял неизвестному заходить на свой телефон и на счет в банке SEB, откуда неизвестный сделал три перевода в общей сумме 2803,11 евро.

11 мая было начато уголовное делопроизводство по случаю мошенничества под предлогом инвестирования в Таллинне. 65-летний житель Нымме нашел в интернете рекламу платформы 24xforex.com, в которой предлагалось торговать на рынке акций. Мужчина оставил свои контакты, с ним связались люди, представившиеся маклерами 24xforex.com. Мужчина предоставил им доступ к его компьютеру, установив программу AnyDesk и ”маклеры” помогли ему перевести деньги с его банковского счета на через криптовалютный рынок Moon Pay в сyмме 12 600 евро. Также на имя пострадавшего оформили быстрый кредит на 6500 евро. Когда мужчина захотел снять деньги, маклеры потребовали доплат, а затем показали, что его счет в минусе.

Например, на этой неделе в Нарве в полицию обратилась женщина пострадавшая от сотрудника мнимой инвестиционной фирмы. Женщина предоставила мошеннику доступ к компьютеру через программу AnyDesk, после чего мошенник оформил на ее имя несколько кредитов и перевел деньги дальше. Ущерб около 4500 евро.

На этой неделе в полиции были зарегистрированы и преступления, связанные с мошенничеством под предлогом звонка из банка.

6 мая 30-летней жительнице части города Кесклинн в Таллинне позвонили от имени Swedbank с легендой, что со счета кто-то пытается украсть деньги. Под предлогом установки системы двухэтапной аутентификации ее попросили ввести код Smart-ID, что пострадавшая и сделала, позже обнаружив, что со счета сняли 7400 евро.

10 мая жительнице Хааберсти позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей Swedbank и сообщила, что со счета кто-то пытается украсть 300 евро и для пресечения этого надо установить дополнительную защиту. Пострадавшая сказала мошеннице признак пользователя и ПИН-коды. Пострадавшая пошла на следующий день в банк и узнала, что со счета украдено 1350 евро.

7 мая позвонили 61-летней жительнице Ласнамяэ и сообщили, что гражданин Литвы пытается с ее счета снять 40 евро и для предотвращения сделки следует заблокировать карту, для чего пострадавшую попросили сообщить ПИН-коды. Женщина обнаружила позже, что со счета пропало 2650 евро.

10 мая проживающему в волости Харку мужчине позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка SEB, сообщив, что со счета кто-то пытается перевести 230 евро. Во избежание ущерба мужчина предложил установить дополнительную защиту на счет и заблокировать данную сделку. Пострадавший сказал, что ничего не надо и он сам позвонит в банк, но неизвестный ответил, что сейчас с клиентом свяжется "старший специалист". После этого пострадавшему позвонил еще один мужчина и сообщил, что устанавливает защиту, попросив для этого признак пользователя интернет-банка, три цифры с тыльной стороны карты и несколько раз высылал пострадавшему коды, которые надо было подтвердить ПИН-кодами. Позже клиент позвонил в SEB, где ему сказали, что с его счетов сняли 3443,23 евро.

7 мая жительнице Йыхви позвонил человек, представившийся сотрудником финансового отдела Swedbank и стал рассказывать о сомнительных сделках на счету пострадавшей. Убедив женщину ввести ПИН-коды Smart-ID, мошенник снял с ее счета 1200 евро.

"Сообщения о подобных попытках поступают постоянно, но в большинстве случаев люди знают, что настоящие сотрудники банка таким образом звонить не могут, легендами о странных сделках не пугают и цифры с кредитной карты или ПИН-2 не спрашивают. Мошенники звонят, например, и в Viber, используя логотип Swedbank и фейковый аккаунт "Специалист". Не отвечайте на такой звонок. О попытках мошенничества просим сообщить полиции на инфотелефон 612 3000, — добавил Пауль Пихельгас.