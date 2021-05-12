В Пярнумаа горит болото, пожар быстро разрастается. Жителям рекомендовано не выходить на улицу

Информация о природном пожаре поступила в Центр тревоги в 14 часов. К настоящему моменту площадь территории, охваченной огнем, оценивается в 28 гектаров. Из-за сильного ветра пожар быстро распространяется и его площадь растет.

На месте работают 15 единиц техники, привлечены дрон и другие спецсредства. Ожидается скорое прибытие вертолета Департамента полиции и погранохраны.

В районе пожара стоят два жилых дома, люди из них эвакуированы.