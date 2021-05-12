ЧП и криминал
12.05.2021, 17:56

В Пярнумаа горит болото, пожар быстро разрастается. Жителям рекомендовано не выходить на улицу

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Ago Tammik
В волости Тори (Пярнуский уезд) сегодня загорелось болото Ряэма. Жителям окрестных населенных пунктов рекомендовано не открывать окна и находиться в помещениях.

Информация о природном пожаре поступила в Центр тревоги в 14 часов. К настоящему моменту площадь территории, охваченной огнем, оценивается в 28 гектаров. Из-за сильного ветра пожар быстро распространяется и его площадь растет.

На месте работают 15 единиц техники, привлечены дрон и другие спецсредства. Ожидается скорое прибытие вертолета Департамента полиции и погранохраны.

В районе пожара стоят два жилых дома, люди из них эвакуированы.

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