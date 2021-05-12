12.05.2021, 17:56
ФОТО | В Пярнумаа горит торфяное болото, пожар быстро разрастается(3)
Информация о природном пожаре поступила в Центр тревоги в 14 часов. К настоящему моменту площадь территории, охваченной огнем, оценивается в 28 гектаров. Из-за сильного ветра пожар быстро распространяется и его площадь растет.
На месте работают 15 единиц техники, привлечены дрон и другие спецсредства. Прибыл вертолет Департамента полиции и погранохраны.
В районе пожара находятся два жилых дома, люди из них эвакуированы.