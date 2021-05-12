Принят закон, позволяющий полиции штрафовать антимасочников и нарушителей других требований по борьбе с COVID-19

Поправки к инициированному правительством Закону о внесении изменений в Закон о предупреждении инфекционных заболеваний и о борьбе с ними (347 SE) направлены на оказание поддержки Департаменту здоровья при решении кризисных ситуаций в здравоохранении, в том числе при осуществлении надзора.

Действовавший ранее закон уже предусматривал возможность потребовать провести дезинфекцию с целью предотвращения эпидемического распространения инфекционного заболевания, очистку помещения с целью борьбы с вредителями или чистку, а также провести исследование здоровья, провести диагностику инфекционного заболевания или организовать ее. Также Департамент здоровья и правительство могли обязать больницы и оказывающие социальные услуги учреждения ввести ограничения на посещение.

Согласно принятому закону, в случае особо опасных инфекционных заболеваний и в случае, если такое решение будет неизбежно, Департамент здоровья и правительство также могут временно закрыть эти учреждения или ограничить их деятельность. Закон позволяет запретить собрания и мероприятия, а также установить требования в отношении их проведения.

Закон дополнен возможностью привлекать полицию и другие правоохранительные органы к выполнению задач Департамента здоровья в случае чрезвычайного положения или ситуации, связанных с эпидемией инфекционного заболевания. До настоящего момента соответствующее регулирование отсутствовало, и Департамент здоровья мог сотрудничать с правоохранительными органами только посредством ходатайств об официальной помощи или обмена сотрудниками. Новое регулирование упростит и ускорит этот процесс.

Решение о задействовании правоохранительных органов принимает правительство по предложению Департамента здоровья. Более четкие условия для привлечения представителей правоохранительных органов будут установлены постановлением правительства.