ГАЛЕРЕЯ | На следующей неделе в Эстонию может прийти жара выше +30

В том, что в мае в Эстонии бывают очень теплые периоды и бьются температурные рекорды, ничего необычного нет. Так было, к примеру, в 2010 и 2014 годах, просто даты немного плавают. Для сравнения, 19 мая 2014 года в Таллинне термометр показал 31,4 градуса тепла.

В четверг погода изменится: с юго-востока придет холодная и влажная воздушная масса. Но на солнце будет около +20. "Опасность грозы появится в субботу. Где именно — это еще рано прогнозировать. Скорее в глубине материка, на островах и побережье будет просто дождь", — говорит Каменик.

Что касается погоды на следующей неделе, то ее прогнозировать трудно, так как неопределенность еще велика. Есть вариант, что над Эстонией в течение пары дней будет проходить горячая воздушная масса температурой порядка 30 градусов и выше. Но, возможно, что эта масса пройдет в 200 километрах восточней. Яснее ситуация станет к концу недели.

"Совсем уж холодно у нас, конечно, не будет, — успокаивает читателей Каменик. — Опасности заморозков или снега нет. Нас ожидает погода раннего лета". Синоптик также добавляет, что если упомянутая кратковременная волна жары пройдет мимо, то все равно температура будет в районе +20. "А 25-27 градусов тепла мы тогда увидим вновь в июне".

О прогнозе на лето говорить еще рано, слишком быстро меняется метеорологическая ситуация. Более, чем на две недели вперед загадывать очень трудно.

Другой известный эстонский синоптик Кайро Кийтсак с коллегой согласен: кратковременные дожди и субботняя гроза — вот что нас ждет в ближайшие дни.

"По сегодняшним прогнозам, в течение следующей недели к нам может заглянуть тепло выше 20 градусов, но вероятность осадков довольно велика. Во время дождя, понятно, будет прохладнее. В общем, можно сказать, что будет теплая неделя, но нужно быть готовыми к дождям и даже грозам".