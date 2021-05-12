СМИ: у казанского стрелка диагностировали заболевание мозга

По информации следствия, он не состоял на учете психиатра и нарколога, но часто обращался к медикам с сильными головными болями. В 2020 году ему поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании мозга.

Близкие и родственники Галявиева замечали вспыльчивость и агрессивность в его поведении уже с начала этого года. Сейчас парень в неадекватном состоянии, что мешает работе следователей.

Утром 11 мая он прошел в школу №175 в Казани и расстрелял учеников и учителей. Погибли 9 человек, из которых 7 - дети.