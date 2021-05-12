12.05.2021, 16:54
СМИ: у казанского стрелка диагностировали заболевание мозга(3)
Foto: Maxim Zaretsky/TASS/Scanpix
Нападавший на школу Ильназ Галявиев имел заболевание головного мозга, пишет телеграм-канал Mash.
По информации следствия, он не состоял на учете психиатра и нарколога, но часто обращался к медикам с сильными головными болями. В 2020 году ему поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании мозга.
Близкие и родственники Галявиева замечали вспыльчивость и агрессивность в его поведении уже с начала этого года. Сейчас парень в неадекватном состоянии, что мешает работе следователей.
Утром 11 мая он прошел в школу №175 в Казани и расстрелял учеников и учителей. Погибли 9 человек, из которых 7 - дети.