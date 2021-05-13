Зимние виды
13.05.2021, 09:35

ФОТО | Туктамышева с эстонской красоткой потягивают коктейли на Мальдивах

 (7)
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева
Фото: YUTAKA/AFLO
Эстонская фигуристка Синдра Крийса выложила в своем инстаграме фото с отдыха на Мальдивах.

Там Крийса находится вместе со своей лучшей подругой — россиянкой Елизаветой Туктамышевой, выигравшей медаль на последнем чемпионате мира. Девушка лежат на шезлонге в бикини и потягивают коктейли.

"Заняты", — озаглавила эстонская фигуристка свое фото.

Таким занятиям можно только позавидовать.

Синдре Крийса 24 года. Она тренировалась под руководством Санны Ремес. В 2012 году она выиграла чемпионат Эстонии среди юниорок, однако никогда не выступала на взрослых чемпионатах мира и Европы. Завершила карьеру четыре года назад.

Еще больше новостей про СПОРТ ЗДЕСЬ.

Оставить комментарий Читать комментарии (7)