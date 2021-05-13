ФОТО | Туктамышева с эстонской красоткой потягивают коктейли на Мальдивах

Там Крийса находится вместе со своей лучшей подругой — россиянкой Елизаветой Туктамышевой , выигравшей медаль на последнем чемпионате мира. Девушка лежат на шезлонге в бикини и потягивают коктейли.

Синдре Крийса 24 года. Она тренировалась под руководством Санны Ремес. В 2012 году она выиграла чемпионат Эстонии среди юниорок, однако никогда не выступала на взрослых чемпионатах мира и Европы. Завершила карьеру четыре года назад.