13.05.2021, 09:35
ФОТО | Туктамышева с эстонской красоткой потягивают коктейли на Мальдивах(7)
Фото: YUTAKA/AFLO
Эстонская фигуристка Синдра Крийса выложила в своем инстаграме фото с отдыха на Мальдивах.
Там Крийса находится вместе со своей лучшей подругой — россиянкой Елизаветой Туктамышевой, выигравшей медаль на последнем чемпионате мира. Девушка лежат на шезлонге в бикини и потягивают коктейли.
"Заняты", — озаглавила эстонская фигуристка свое фото.
Таким занятиям можно только позавидовать.
Синдре Крийса 24 года. Она тренировалась под руководством Санны Ремес. В 2012 году она выиграла чемпионат Эстонии среди юниорок, однако никогда не выступала на взрослых чемпионатах мира и Европы. Завершила карьеру четыре года назад.
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