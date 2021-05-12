Бывшие руководители бюро премьера: Ратас работал с полной отдачей. А бюджет Госканцелярии планируется на основании закона(1)
На эту публикацию совместно ответили два бывших руководителя бюро премьер-министра: нынешний министр здоровья и труда Танель Кийк и нынешний советник МИД Йоханнес Мерилай. Приводим их ответ в полном объеме.
"Работа премьер-министра предполагает занятость почти 24 часа в сутки, это ответственная должность, на которой не существует такого понятия как рабочее и нерабочее время. В течение года проводится более тысячи различных собраний и встреч. На их участников ложится колоссальна нагрузка, поскольку параллельно приходится выполнять и текущие повседневные обязанности. Безусловно, работа на посту главы правительства предполагает различные расходы, которые покрываются из бюджета Госканцелярии и на которые установлен конкретный лимит. Так было всегда - до Юри Ратаса, и такая система действует сейчас.
Планирование бюджета Госканцелярии, ведение бухгалтерии, согласование и оплата счетов происходят на основании правовых актов и законов. Сюда относятся также и расходы на командировки и представительские расходы – их размер также определяет Госканцелярия. Уместно было бы говорить не о представительских расходах, а о расходах, связанных с повседневной деятельностью премьер-министра.
Задача бюро премьер-министра - совместно с другими отделами Госканцелярии в установленных пределах планировать и организовывать ежедневную работу главы правительства. При этом не делается разница между работниками бюро премьер-министра и другими работниками Госканцелярии. У каждого своя зона ответственности и свои обязанности.
Юри Ратас работал на посту главы правительства с полной самоотдачей, считая важным не только проводить собрания в Доме Стенбока, но и работу за его пределами – по всей Эстонии. За более чем четыре года, когда он был премьер-министром, состоялся ряд визитов во все уезды страны, были проведены встречи с руководителями местных самоуправлений, предпринимателями, работниками госучреждений и местными жителями. Мероприятия и разного рода обсуждения, в которых принимают участие различные целевые группы, помогают любому главе правительства лучше понять определенные проблемы, найти способы их решения и получить обратную связь от людей. Все это помогает сделать работу правительства более эффективной.
Танель Кийк, руководитель бюро премьер-министра с 2016 по 2019 год
Йоханнес Мерилай, руководитель бюро премьер-министра с 2019 по 2021 год"