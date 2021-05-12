В Хааберсти установлены контейнеры для сбора опасных слизней

По словам заместителя старейшины Олега Сильянова прошлым летом управа впервые предложила жителям такую возможность, и услуга оказалась очень востребованной. ”Контейнеры установлены в Какумяэ потому, что по поступившей в управу информации, именно в этом районе больше всего слизней”, — сказал заместитель старейшины.

Сильянов объяснил, что контейнеры предназначены только для сбора испанского и черноголового слизня, поэтому просим не бросать туда мусор. ”В контейнер нужно опускать слизней в хорошо закрытом пакете. Стеклянная или пластиковая упаковка не подходит для этих целей, поэтому просим ее не использовать. После опорожнения контейнера, управа доставит вредителей в Таллиннский крематорий для небольших животных, где их кремируют”, -рассказал Сильянов.

По словам заместителя старейшины, рассматривается возможность для установки в районе дополнительных контейнеров. ”Для более активной борьбы с чужеродным вредителем составили проект и подали его в Центр Инвестиций окружающей среды. Цель проекта — получение дополнительного финансирования для установки и опорожнения дополнительных контейнеров. Решение должно прийти в июне и тогда выяснится, сможем ли мы и в каком объёме установить дополнительные контейнеры”, — сказал Сильянов.

Контейнеры для сбора слизней находятся возле тропы здоровья болота Ыйсмяэ на парковке со стороны Вана-Раннамыйза теэ и на газоне по адресу Сооранна теэ 20.

Инструкция, как отличить чужеродный вид слизня от местного, можно найти на сайте министерства окружающей среды.