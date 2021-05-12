Сегодня на Раквереском мясокомбинате было вакцинировано около 400 человек

”Мы с нетерпением ждали вакцину для своих работников, и мы очень благодарны за появившуюся наконец возможность вакцинировать как свой персонал, так и самых близких членов их семей. Интерес к вакцинации был ожидаемый, и за один день мы смогли вакцинировать почти 400 человек. Это позволяет нам вздохнуть с некоторым облегчением и уменьшает вероятность возникновения очагов заражения среди наших работников — после сегодняшней вакцинации, согласно предоставленной работниками информации, привито уже 40% нашего коллектива”, — рассказывает председатель правления HKScan Estonia Анне Мере.

Вакцинация проводилась в сотрудничестве с медицинским центром Silmarõõm OÜ, использовалась двухкомпонентная вакцина Moderna. Следующую дозу вакцины все, кто привился сегодня, получат через четыре недели. В дальнейшем HKScan Estonia хочет организовать вакцинацию и в других своих производственных подразделениях, но это будет зависеть от национального плана по вакцинации.

”Мы как предприятие и как работодатель, рады внести свою лепту в вакцинацию всех желающих. Вакцинация — личное решение каждого, но мы можем обеспечить, чтобы это решение не упиралось в логистические проблемы или технические знания, и, что самое главное для работников, что это можно удобно сделать прямо на рабочем месте”, — добавила Мере.