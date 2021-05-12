Хотите бесплатно протестировать складной смартфон Samsung в течение двух недель? Нужно просто прийти в торговый центр Ülemiste

”Покупая машину, совершенно нормально пойти на тест-драйв, а затем решить, делать покупку или нет. С телефонами такого обычно не происходит. Приходится доверять обзорам или опыту знакомых, но потребности и предпочтения у каждого свои. Поэтому мы и решили запустить в Эстонии новую программу: теперь человек может протестировать наш складной смартфон в течение двух недель, а уже затем решить, стоит ли его покупать”, — сказал руководитель мобильного подразделения Samsungi Eesti Антти Аасма.

По словам Аасма, участие в программе абсолютно бесплатно и не связано с какими-либо обязательствами. Компания Samsung решила предложить в рамках программы именно складные телефоны, поскольку это новые устройства и многие могут ими интересоваться, но не решаются сразу покупать. Таким образом, у людей есть возможность опробовать устройство и посмотреть, подходит ли оно.

”Мы уверены в качестве своих складных телефонов и видим, что такие устройства имеют реальные практические преимущества перед традиционными смартфонами. Поэтому мы считаем, что, если люди смогут опробовать их в реальных условиях использования, это побудит их при выборе будущего телефона задуматься именно о складном устройстве”, — сказал Аасма.

Сейчас принять участие в программе тестирования можно, посетив представительский магазин Samsung, который находится в таллиннском торговом центре Ülemiste. Там вам следует выбрать складной телефон, который вы хотите протестировать, и подписать договор использования. Вы можете бесплатно использовать устройство до 14 дней, а затем смартфон нужно либо вернуть в магазин, либо купить.

В рамках программы тестирования можно испытать два складных телефона Samsung: Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold2. Разложенный Galaxy Z Flip по размеру похож на традиционный смартфон, но складывается в компактное устройство, которое удобно помещается в кармане или небольшой сумочке. Galaxy Z Fold2 же в разложенном виде напоминает небольшой планшет, а на обычный смартфон больше похож в сложенном виде. Таким образом, преимуществом Z Fold2 является широкий экран, который можно использовать как для работы, так и для просмотра видео.