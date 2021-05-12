С четверга одновременно бронировать время на вакцинацию смогут 5000 человек

"Да, мы усовершенствовали системы и считаем, что она хорошо справится с нагрузкой", - сказала изданию Forte пресс-секретарь TEHIK Карилин Энгельбрехт. "Одномоментно смогут бронировать время около 5000 пользователей".

На данный момент свободных "номерков" на вакцинацию в учреждениях здравоохранения Эстонии примерно 4500, но с завтрашнего дня, разумеется, это число возрастет.

TEHIK рекомендует: если человек не смог зайти в дигитальную регистратуру (digilugu.ee) с первого раза, то нужно набраться терпения и через некоторое время вновь повторить попытку.

TEHIK пока не сообщил точного времени, когда стартует запись на вакцинацию для людей в возрасте 40+.

Напомним, что с понедельника, 17 мая, открывается возможность для вакцинации всем жителям страны в возрасте старше 16 лет.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.