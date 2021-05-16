Эффективна ли вакцина от коронавируса после первой прививки?

Восемь процентов жителей США, привившихся вакцинами против коронавируса Moderna или BioNTech/Pfizer, ограничились лишь одной инъекцией. Число этих людей составляет около пяти миллионов человек, сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Причины этому могут быть самые разные, говорит в беседе с DW Анджела Расмуссен, вирусолог из Организации по разработке вакцин и наблюдению за инфекционными заболеваниями (VIDO) при университете Саскачевана в Канаде. Некоторые ошибочно полагают, что достаточно и одной дозы, другие опасаются усиления побочных эффектов при второй инъекции, а кому-то было рекомендовано отказаться от бустера по медицинским показаниям.

Свою роль могут сыграть также экономические и логистические причины: к примеру, СМИ пишут о случаях, когда некоторые люди отказывались от второй дозы, если в центре вакцинации в наличии не было препарата нужной марки, и им предлагали комбинировать разные вакцины, или если работодатель не оказывал поддержки в проведении вакцинации. Насколько защищены от заражения коронавирусом люди, отказавшиеся от второй дозы вакцины?

Есть ли защита после первой прививки?



Эксперты неоднократно подчеркивали: большинство одобренных к применению препаратов от коронавируса предполагают двухразовую вакцинацию — именно таким образом обеспечивается более надежная и длительная защита от коронавируса. Данные показывают, что те, кто был вакцинирован одной дозой, тоже получают некоторую защиту, но как долго она сохраняется, пока точно не установлено.