Правовая аптека в Хааберсти переносится из-за коронавирусных ограничений

По словам заместителя старейшины Хааберсти Олега Сильянова исходя из действующих ограничений правовую аптеку приходится переносить. ”Здоровье жителей превыше всего, поэтому просим отнестись к данной ситуации с пониманием”, — сказал Сильянов и подтвердил, что правовая аптека в Хааберсти не отменяется, а переносится на несколько недель вперёд. ”Помимо консультаций в правовой аптеке жители могут обращаться к различным недоходным объединениям, которые тоже предлагают бесплатную квалифицированную правовую помощь”, — продолжил заместитель старейшины.

”В районе Хааберсти правовая аптека состоится ближе к лету. Консультирование в правовой аптеке можно будет получить по следующим вопросам: семейное право, алиментные обязательства, право наследования, нотариальные действия, споры вытекающие из трудовых отношений, проблематика квартирных товариществ, ведение исполнительного производства, требования к исковым заявлениям при обращении в суд, споры по защите прав потребителя, переписка с государственными и муниципальными органами и оформление документов, договорное и обязательственное право, банкротство”, — рассказал заместитель старейшины и добивал, что о новой дате правовой аптеки будет сообщено на сайте управы.

Подробнее о бесплатной квалифицированной правовой помощи можно прочитать здесь.