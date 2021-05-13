13.05.2021, 08:15
Оленина называет себя националистом в хорошем смысле и вспоминает, что Тоом и Ратас перед ней так и не извинились. Хотя обещали
Foto: Taavi Sepp
Отработавшая 25 лет в Нарвском горсобрании Лариса Оленина состояла в Центристской партии почти 22 года, но недавно вступила во фракцию EKRE. В интервью RusDelfi Оленина рассказывает об уголовных делах, которые на нее были заведены, вспоминает неприятный разговор с Яной Тоом, которая на тот момент была председателем нарвского округа центристов, дает оценку работе мэра Нарвы Катри Райк, с приходом к власти которой, по словам Олениной, она лишилась рабочего места в ДК ”Ругодив”. Также она уверена, что EKRE удастся поменять отношение к Нарве, чтобы ее перестали воспринимать, как периферию, в которой только одни проблемы ”от этих русских”.