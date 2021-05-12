С начала года в Вирумаа задержано более 260 нетрезвых водителей. В последнее время их число растет
Руководитель группы дорожного движения Идаской префектуры Анника Эльм обеспокоена этой ситуацией. "Число нетрезвых водителей на наших дорогах заметно увеличилось в последние недели, когда смягчили часть связанных с коронавирусом ограничений и погода стала лучше", – замечает она негативную тенденцию.
По словам Эльм, с нарушениями, связанными с употреблением и злоупотреблением алкоголя, полицейским приходится в своей работе сталкиваться на каждом шагу – кто-то засыпает в состоянии опьянения прямо на проезжей части, кто-то начинает драться с близкими и друзьями в ходе совместного распития алкоголя, кто-то садится пьяным за руль либо еще каким-то образом подвергает риску себя и других людей.
"Если говорить о пьяных водителей, которые садятся за руль с промилле или даже несколькими промилле, то определенного профиля "алководителя" нет. Среди них, и молодые, и пожилые, и мужчины, и женщины, на старых автомобилях, и на новых, то есть все слои общества. Их объединяет одна болезнь – алкоголизм. Сами они говорят, что выпил одно пиво или пару бокалов вина, но алкометр показывает, как правило, другую правду – показатель, в среднем, до двух промилле", – описывает капитан полиции Анника Эльм водителей, которых полицейские неоднократно задерживают пьяными за рулем.
Когда водитель сел пьяным за руль, то для полиции важно задержать опасного водителя в ходе выборочных проверок до того, как произойдет ДТП. Например, в Ида- и Ляэне-Вирумаа за четыре месяца этого года было проверено на трезвость более 26 000 водителей.
"При обеспечении безопасности дорожного движения кроме работы полиции важен и социальный контроль, то есть роль окружающих и других участников дорожного движения. Очень важно, что люди не остаются безразличными, завидя опасного водителя, а сообщают об этом в полицию, – добавляет Эльм, отмечая, что большую часть водителей в очень сильном опьянении полиция задерживает именно с помощью звонков очевидцев на номер 112. – Такие звонки полиция получает ежедневно и, несомненно, это помогает спасать жизни, так как водитель задерживается до того, как он совершит ДТП. Мы очень благодарны людям за эти звонки".
Например, в этом году по вине пьяных водителей в Идаской префектуре произошло 13 ДТП, 12 из которых ограничились только материальным ущербом и в одном ДТП пострадал один человек.
Если человек по какой-то причине не хочет вызывать полицию, когда друг или близкий человек хочет сесть пьяным за руль, надо вмешаться самостоятельно, чтобы этого не допустить. "Надо использовать все методы, спрятать ключи, предложить себя трезвым водителем или взять друга за руку и привести его к кабинету врача, чтобы он прошел лечение от алкозависимости, – говорит капитан полиции. – Когда человек болен, не помогут ни штрафы, ни камера. Человеку нужно лечение. По всему миру практика показывает, что на алкозависимых людей лучше наказания влияют лечение и психологические консультации. Проблему надо решать с медицинской точки зрения. Такой подход применяется и в Эстонии, когда водителю, задержанному за рулем нетрезвым, предлагается возможность пройти курс с психологом вместо штрафа. Цель – повлиять на человека, чтобы он изменил свое поведение и вел себя безопасно. Но эту возможность предлагают только тем людям, чье поведение не носит рецидивный характер".
Так как в последние недели полиция задерживает все больше нетрезвых водителей, в ближайшее время на надзор за дорожным движением полиция направит больше ресурса.
"Сделаем все от себя зависящее, чтобы успокоить дорожное движении и сделать его безопаснее. Также призываем всех, кто заметит на дороге водителя, который может быть опасен, сообщать об этом на номер 112. Полицейские смогут в этом случае выяснить, в чем причина рискового поведения, и при необходимость задержать водителя, если тот нетрезв", – сказала Анника Эльм.
Задержанные нетрезвые водители в этом году в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа:
- Январь – 43
- Февраль – 39
- Март – 51
- Апрель – 80
- Май (до 11 мая) – 50