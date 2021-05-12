С начала года в Вирумаа задержано более 260 нетрезвых водителей. В последнее время их число растет

Если человек по какой-то причине не хочет вызывать полицию, когда друг или близкий человек хочет сесть пьяным за руль, надо вмешаться самостоятельно, чтобы этого не допустить. "Надо использовать все методы, спрятать ключи, предложить себя трезвым водителем или взять друга за руку и привести его к кабинету врача, чтобы он прошел лечение от алкозависимости, – говорит капитан полиции. – Когда человек болен, не помогут ни штрафы, ни камера. Человеку нужно лечение. По всему миру практика показывает, что на алкозависимых людей лучше наказания влияют лечение и психологические консультации. Проблему надо решать с медицинской точки зрения. Такой подход применяется и в Эстонии, когда водителю, задержанному за рулем нетрезвым, предлагается возможность пройти курс с психологом вместо штрафа. Цель – повлиять на человека, чтобы он изменил свое поведение и вел себя безопасно. Но эту возможность предлагают только тем людям, чье поведение не носит рецидивный характер".