Центрист Коробейник рассказал, как повлияет на Ратаса скандал с расходами из госбюджета(2)
Андрей Коробейник признался, что успел прочитать статью Eesti Ekspress про роскошную командировку Юри Ратаса на Сааремаа, званные ужины и подарки однопартийцам за счет налогоплательщиков.
Издание отмечает, что траты производились в рамках правил, но эти правила установил сам Ратас в 2018 году, когда в бюджете госканцелярии появилась строка ”представительские расходы бюро премьер-министра” на сумму в 24 000 евро в год.
"Мы обсуждали эту ситуацию на партийном собрании сегодня утром. Обсуждали, что такое хорошо, что такое плохо. У премьер-министра есть около 2000 евро на протокольные расходы — прием гостей, например. Я бывал в таких ситуациях, понимаю, что Юри сейчас непросто", — сказал Коробейник.
По его мнению, расходы премьер-министра должны быть прозрачными. "Если говорить про эту статью, то журналисты получили даже чек из Selvera. Никто не собирался скрывать эту информацию. Если ты премьер-министр, то ты принимаешь представителей коалиционных партий раз в неделю. И они ели на этих собраниях, так как заседали до поздней ночи. Тут сложный вопрос, должен он платить из своего кармана или нет. В этой ситуации он не представляет интересы страны и на встрече нет оппозиции", — добавил центрист.
Возникает еще один вопрос, говорит Коробейник. "Что ты должен делать и как работать будучи премьером? Приходить на работу в 9 и уходить в 5 вечера? Наверное, кто-то так и делает. Но я бы не хотел такого премьер-министра. Юри Ратас так не делал. Он работал постоянно".
В августе пройдут президентские выборы. Юри Ратас — один из главных кандидатов на пост. Может ли информация о необязательных тратах повлиять на его решение баллотироваться в президенты Эстонии? "Мы не обсуждали этот вопрос. Если посмотреть на историю прошлых президентских выборов, то там мы видели четкий шаблон. Когда за год до выборов возникали возможные кандидаты, то их тут же сбрасывали. Дело даже не в теории заговора, просто журналисты очень пристально присматриваются к кандидату. Пишут про него. Если Юри Ратас откажется, то мы узнаем много нового о других кандидатах, например, Марине Кальюранд".
Коробейник уточнил, что сейчас тактика изменилась — люди, которые хотят баллотироваться на пост президента, заранее высовываться не будут.
"Я думаю, эта ситуация повлияет на Юри Ратаса — он может быстрее сообщить о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборах в президенты. Если это так, то мы узнаем об этом достаточно быстро", — считает Андрей.
Коробейник заверил, что сам он вряд ли будет участвовать в выборах в качестве кандидата. "Я проголосовал бы за Юри Ратаса. Не потому, что он из Центристской партии. Ему просто эта работа подходит. Я не очень доволен нынешним президентом. У президента Эстонии особой власти нет. Он должен объединять общество, все, что делала Керсти Кальюлайд — говорила, что хорошо, а что плохо. Так делать не нужно, пусть человек сам решит. Юри способен сплоить общество и сгладить углы", — резюмировал депутат парламента.
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