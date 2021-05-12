Таллинн поддерживает открытие кафе и ресторанов под открытым небом в столице

По словам вице-мэра Айвара Рийсалу, город хочет оживить предпринимательство и поддержать наиболее пострадавшие от коронакризиса секторы — туризм, торговлю и сферу обслуживания.

”Районные управы в сотрудничестве с Таллиннским департаментом транспорта разработают решения относительно того, как в летний период предоставить крупные территории под открытым небом — например, парковки и улицы — в пользование предпринимателей для открытия кафе и ресторанов на свежем воздухе, а также проведения мероприятий, обеспечивая, таким образом, рассредоточение людей, что позволит предотвратить распространение вируса”, — отметил Рийсалу.

Районы в сотрудничестве с предпринимателями и местными общинами обсудят, в каких местах есть возможность расширить уличную территорию кафе и ресторанов. В числе прочего, будет учитываться, какие конкретно части улицы следует огородить или временно закрыть, чтобы предоставить их в распоряжение предприятий. Затем районы обсудят возможности с Таллиннским департаментом транспорта.

Наряду с этим районные управы организуют в сотрудничестве со службой предпринимательства Таллиннского стратегического центра опрос среди предпринимателей, чтобы выяснить их интерес к использованию дополнительной территории под открытым небом. Впоследствии Таллиннский департамент транспорта разработает решения, каким образом временно закрыть территории парковок и части улиц для обычного движения и передать их в распоряжение предпринимателей в качестве территории для уличных кафе и ресторанов.