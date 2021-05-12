Новости Эстонии
12.05.2021, 17:42

В рамках благотворительной акции ”Поможем ветеранам!” было собрано более 8000 евро

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9. mai tähistamine Pronkssõduri juures 2018
9. mai tähistamine Pronkssõduri juures 2018
Foto: Karin Kaljuläte
С 30 апреля по 11 мая в рамках традиционной благотворительной акции в поддержку ветеранов Таллиннского общества участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, поступило 8339 евро и 60 центов. Ветераны сердечно благодарят за помощь и желают всем мирного неба. Пожертвования принимаются круглогодично, а не только в рамках проводимых дважды в год акций.

Сбор средств проводился с целью оказания ветеранам материальной помощи. Согласно решению правления общества, с начала 2021 года ветеранам, которые получают эстонскую пенсию, выдается материальная помощь в размере 250 евро, а российским военным пенсионерам — 200 евро. По необходимости приобретаются также ортопедические средства по медицинским показаниям, слуховые аппараты, гигиенические принадлежности. Возможности общества поддерживать ветеранов зависят от пожертвований.

На учете в Таллинском обществе участников второй мировой войны осталось 225 человек, из которых 91 человек получает также и российскую пенсию, а 134 ветерана — только эстонскую. Средний возраст ветеранов — 96 лет.

Поддержать Таллинское общество участников Второй мировой войны можно пожертвованием любого размера. Получатель: II-MSOTÜ, Swedbank, EE192200221026787908, в пояснении указать ”annetus” (пожертвование). Пожертвования принимаются круглогодично, а не только в рамках проводимых дважды в год акций.

Данные для налоговой декларации: регистр.номер организации: 80215097, MTÜ Tallinna teise maailmasõja osalejate ühendus. При желании зарегистрировать пожертвование необходимо указать личный номер (isikukood).

Желающие предложить Таллиннскому обществу участников второй мировой войны помощь или получить подробный отчет о расходовании средств могут связаться с руководством организации. Контактные данные организации: Центр русской культуры, Мере пст., 5, 2-й этаж, к. 207. Тел.: 644 9445 (с 10.00 до 13.30). Банковские реквизиты можно найти и на сайте: www.veteraan.ee.

На сайте veteraan.ee открыт раздел с другими организациями и фондами, поддерживающих ветеранов. Если вы не нашли в списке свою организацию или хотите порекомендовать контакты благотворителей, свяжитесь, пожалуйста, с администрацией сайта.

С 2008 года акция ”Поможем ветеранам!” традиционно проходит два раза в год без посредников и с обязательным отчетом о поступающих средствах. Собранные деньги направляются на приобретение вспомогательных средств (слуховые аппараты, ходунки и т.п.) и компенсацию стоимости лекарств. За всю многолетнюю историю благотворительной акции ”Поможем ветеранам!” с 2008 года отзывчивые люди перечислили Таллинскому обществу участников Второй мировой войны 137 355 евро 32 цента (не считая текущей акции). Ветераны сердечно благодарят за оказанную помощь.

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