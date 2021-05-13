Аркадий Попов: в Ида-Вирумаа при массовой вакцинации будем использовать вакцину Moderna, "Спутника" ждать не нужно(5)
Начиная с четверга снимаются ограничения на регистрацию для людей старше 40 лет. С понедельника 17 мая вакцинация будет открыта для всех возрастных категорий. Этот процесс идёт постепенно для того, чтобы избежать перегрузки диги-регистратуры.
С 17 мая начинают работать вакцинационные центры. В Таллинне открывается пункт в культурном центре Kaja под эгидой Западно-Таллиннской центральной больницы, такой же пункт открывается в Тондираба под эгидой Восточно-Таллиннской центральной больницы. Будет продолжать работу вакцинационный центр в Тарту в здании A Le Coq Sport, в Ида-Вирумаа можно будет вакцинироваться в Нарвской больнице, в больнице Ида-Вирумаа, Ахтме и Кохтла-Ярве, в Пярну — в центральной больнице и в санатории Tervis.
В дополнение к этому будут открыты небольшие вакцинационные кабинеты при различных больницах, можно будет продолжать вакцинацию у семейных докторов.
В первую очередь регистрация будет проходить через диги-регистратуру digilugu.ee, также будет возможность зарегистрироваться по телефону в соответствующих медицинских учреждениях, номера телефонов которых можно узнать на странице vaktsineeri.ee.
Система с наплывом желающих, по словам Попова, должна справиться.
Для получения второй дозы заново регистрироваться не нужно, время и вакцина для тех, кто уже получил первую дозу, зарезервированы. Сделать это можно в том же вакцинационном центре, где человек был привит первый раз, это также предусмотрено.
В течение следующей недели планируется вакцинировать около 28 000 человек, и эта цифра будет расти.
”Постепенно, каждую неделю, мы будем наращивать темпы вакцинации”, — говорит врач.
Увеличивается и количество поставок вакцин в Эстонию.
Попов объясняет: ”Сейчас планируется распределить вакцину среди вакцинационными центрами таким образом, чтобы и людям, которые приходят на вакцинацию, было легко выбрать вакцину, и самим центрам было работать легко”, с учётом логистики вакцин и во избежание человеческих ошибок, если в одном центре используются разные вакцины.
В центрах восточной Эстонии — Нарве, Кохтла-Ярве, Ахтме, Раквере, а также в западной части страны будут использовать вакцину Moderna. Врач говорит, что желающие вакцинироваться при регистрации должны учитывать, в каком центре какую вакцину будут использовать.
Что касается Ида-Вирумаа, то там проходят специальные компании наподобие 1+1, когда молодые люди, которые приводили на вакцинацию пожилого человека, также могли получить вакцину. Продолжается вакцинация и на рабочих местах.
”Будем стараться улучшить ситуацию настолько, насколько это возможно”, — обещает врач.
”Честно скажу, — говорит он, — что в Эстонии закуплено или собираются закупать такое огромное количество вакцин, что, как я подозреваю, у государства нет конкретных планов по закупке каких-то дополнительных вакцин, исходя из тех объёмов, которые или уже поступили, или поступят в Эстонию”.
Речь идёт о миллионах доз вакцин, и неизвестно, когда ”Спутник V” получит разрешение на продажу и получит ли он его вообще. Попов говорит, что сейчас нужно использовать те средства защиты от болезни, которые доступны на сегодняшний день.
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