Страшные тайны зажиточной семьи из Виймси: идеальный брак превратился в кошмар и закончился убийством

Анника была примерной матерью и женой. Отвозила детей в детский сад и на тренировки, занималась с ними. Как домохозяйка поддерживала порядок в саду и в доме. Ее муж Айвар (60) владел строительной фирмой, которая сделала его кроновым миллионером. О лучшей жизни не приходилось и мечтать. Однако десять лет назад все пошло под откос.

Айвар сам попросил журналиста подробно осветить эту историю. Чтобы никто не повторил его ошибки. Мужчина сказал, что должен был вовремя разойтись с женой, и тогда ничего этого бы не произошло.