Режим, легитимность которого основана на лжи, не может существовать без репрессий, так необходимых для её упрочнения. Таков стиль правления Владимира Путина. И самым ярким примером тому является ежегодный парад войск и военной техники на Красной площади в государственный праздник Дня Победы, знаменующий поражение нацистской Германии перед силами Советского Союза.

На мероприятии, посвящённом 76-й годовщине победы в войне, президент Путин заявил, что Россия будет ”твёрдо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа”. Это тоже ложь, поскольку при его режиме было предпринято множество не оборонительных, а враждебных действий против приграничных стран и представителей западной демократии. США и их союзники не могут сознательно не замечать подобного поведения.

Сам акт поминовения военного времени пропитан обманом. Защищая нацистско-советский пакт о ненападении, Путин назвал его оправданным приёмом в контексте политики умиротворения Гитлера со стороны Великобритании и Франции. Он даже сделал абсурдное заявление о том, что Польша начала Вторую мировую войну.