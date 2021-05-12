12.05.2021, 13:08
ФОТО | Митинг спасателей: "правительство, где обещанный рост зарплат?"(6)
Foto: Tiit Blaat
12 мая по всей Эстонии прошли митинги спасателей, которые недовольны тем, что им до сих пор не повысили зарплаты. Данные фотографии сделаны в Таллинне у Кесклиннаского спасательного отделения.
Спасатели напоминают Рийгикогу и правительству, что несмотря на обещания, проблема зарплат спасателей до сих пор не решена.
Также они хотят привлечь внимание к тому, что от сокращения бюджета спасательных участков больше расходов, чем прибыли.
Мероприятие длилось 10 минут и время для него спасатели выделили со своего обеденного перерыва, так что оно никак не повлияло на их способность реагировать на вызовы.