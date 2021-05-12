Подведены итоги Дня полезных дел: создано 802 цветочных луга, 462 "гостиницы" для насекомых и многое другое

Руководитель Дня полезных дел ”Сделаем! 2+2” Тармо Тюйр сказал, что несмотря на действовавшие ограничения мероприятие прошло без сучка без задоринки. ”Весенние толоки прошли в каждом уголке Эстонии от Нуйа до Нарвы и от Сето до Сырве. Традиционно ожидаемое весеннее событие эстоноземельцев — День полезных дел — показывает, что все вместе мы народ, которого характеризует желание заботиться и созидать!”, — сказал Тюйр. — ”Большое спасибо всем, кто помогал в проведении нынешнего Дня полезных дел ”Сделаем! 2+2”! Вместе мы сделали большое хорошее дело во благо Эстонии и местной природы, такой вклад невозможно переоценить. Он дает надежду на будущее и благодаря нему ситуация с биоразнообразием улучшится.

Больше всего толок зарегистрировано в Харьюмаа (780), где всего создано 241 цветочный луг, 129 гостиниц для насекомых и 120 компостных ящиков. Далее в следуют Тартумаа (247), Пярнумаа (220), Ляэне-Вирумаа (187), Сааремаа (167), Вильяндимаа (149), Рапламаа (140), Ида-Вирумаа (118), Вырумаа (115), Ляэнемаа (113), Ярвамаа (99), Йыгевамаа (96), Валгамаа (81), Пылвамаа (73) и Хийумаа (23). За пределами Эстонии состоялось две толоки в Финляндии и Франции. Более подробный обзор Дня полезных дел ”Сделаем! 2+2” этого года находится на сайте www.teemeara.ee, таблица с цифрами по уездам находится здесь.

Все призывы оргкоманды Дня полезных дел ”Сделаем! 2+2” этого года связаны с заботой — заботой о природе, пище и друг друге. В фокусе мероприятия были те виды деятельности по охране природы, которые под силу каждому, а также уменьшение пищевого расточительства, безопасное времяпрепровождение и витамины для души. На сайте Дня полезных дел ”Сделаем! 2+2” www.teemeara.ee собрано много советов о том, как как замечать и поддерживать окружающее нас биоразнообразие, внести свой вклад в уменьшение пищевого расточительства с помощью компостирования и как еще больше поддерживать своих близких в нынешнее непростое время и после Дня полезных дел. Для всех желающих открыта фото- и видеогалерея.

Организаторы Дня полезных дел ”Сделаем! 2+2”: Фонд природы Эстонии, Сельское движение ”Родной край” (Kodukant) и сформированная ими сеть. Партнеры мероприятия: фонд Целевой капитал гражданского общества, Форум активных граждан, Sigrid Rausing Trust, ”Зеленый тигр” (Rohetiiger), MTÜ Peaasjad, Apotheka, Bauhof, LHV Noortepank, Vizeum, Tele2 и др.