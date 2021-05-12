Полиция завела дело на центриста Кравченко из-за наезда на протестующего

В случае признания его виновным, Кравченко может ждать денежный штраф и лишение прав, пишет ERR.

3 мая перед зданием Рийгикогу произошел инцидент: центрист Игорь Кравченко на служебном автомобиле наехал на участника акции протеста Даниэля Рюйтманна.

Рюйтманн (ранее Танель Габченко) сообщил Delfi, что после наезда у него сильно разболелась нога, и он вызвал скорую помощь. По его словам, в больнице у него обнаружили травму колена. Рентген не показал перелома, но колено опухло. По его словам в колене накопилась вода, так как в результате наезда автомобиля пострадал мениск.

Рюйтманн планирует потребовать компенсацию у Кравченко. Он утверждает, что позже звонил депутату, но тот не взял трубку. Тогда Кравченко не захотел давать комментарии Delfi, сославшись на то, что инцидентом занимаются правоохранительные органы.