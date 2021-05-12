ВИДЕО | Инфочас на тему вакцинации от COVID-19 — на русском языке!

У вас есть возможность задавать экспертам вопросы через интернет-среду www.worksup.com, ключевое слово: vaktsineeri. Среда доступна для вопросов в начале инфочаса. Также вопросы можно задать по телефону 5451 0950.

На инфочасе выступят и ответят на вопросы доктор Наталия Первякова из Эстонского генного фонда Тартуского университета, руководитель бюро по надзору за безопасностью лекарственного департамента Майа Уускюла, член Эстонского союза семейных врачей доктор Алина Тереп, заведующий отделом инфекционного контроля Ида-Таллиннской центральной больницы доктор Алексей Неловков, вице-канцлер министерства социальных дел Марис Йессе и министр здоровья и труда Танель Кийк. Мероприятие модерирует журналист и ведущий Андрей Титов.

Цели вакцинации от COVID-19 — защитить группы риска, в случае заражения которых болезнь COVID-19 может протекать в более тяжелой форме, а также предотвратить и снизить случаи заболевания и смерти от COVID-19, снизить нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также дать гарантию нормального функционирования жизни общества. Официальная информация о вакцинации от COVID-19 доступна на сайте www.vaktsineeri.ee.

Время вакцинации можно забронировать в э-регистратуре по адресу www.digiregistratuur.ee или позвонив в регистратуру медицинского учреждения.

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