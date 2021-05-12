Евросоюз начинает новые судебные тяжбы против AstraZeneca, которые могут привести к штрафам

Для AstraZeneca это уже второй судебный процесс против Евросоюза. Первое дело было заведено в конце апреля в связи с задержками поставок вакцины.

AstraZeneca заявила, что первый судебный иск Евросоюза не обоснован и что условия контракта с её стороны были выполнены. Юрист компании во вторник сказал, что в новом иске нет необходимости, поскольку дело уже рассматривается.

Юрист Рафаэль Джафферали, выступая на слушаниях во вторник в бельгийском суде, настаивал, чтобы к концу июня — ведь компания говорила о середине года — AstraZeneca поставила 120 миллионов доз вакцины, что было оговорено в первом официальном запросе Брюсселя.