Евросоюз начинает новые судебные тяжбы против AstraZeneca, которые могут привести к штрафам
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Foto: Argo Ingver
Во вторник Европейский союз подал новый иск против AstraZeneca, который может привести к финансовым санкциям в отношении компании, нарушившей, по утверждениям ЕС, контракт на поставки вакцин против COVID-19, сообщает Reuters.
Для AstraZeneca это уже второй судебный процесс против Евросоюза. Первое дело было заведено в конце апреля в связи с задержками поставок вакцины.
AstraZeneca заявила, что первый судебный иск Евросоюза не обоснован и что условия контракта с её стороны были выполнены. Юрист компании во вторник сказал, что в новом иске нет необходимости, поскольку дело уже рассматривается.
Юрист Рафаэль Джафферали, выступая на слушаниях во вторник в бельгийском суде, настаивал, чтобы к концу июня — ведь компания говорила о середине года — AstraZeneca поставила 120 миллионов доз вакцины, что было оговорено в первом официальном запросе Брюсселя.