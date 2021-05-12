12.05.2021, 12:50
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Департамент здоровья и министр образования рассказывают о ситуации с COVID-19 в стране
Заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и министр образования и науки Лийна Керсна на пресс-конференции расскажут о ситуации с COVID-19 в Эстонии.
Пресс-конференция начинается в 13:00. Смотрите прямую трансляцию!
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