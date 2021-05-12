Роскошные ужины, кучи подарков и напитки в машину. На что Ратас тратил деньги народа

Журналисты издания проанализировали расходы Государственной канцелярии за последние годы и обнаружили множество подозрительных покупок, совершенных во времена премьерства Ратаса, на общую сумму в десятки тысяч евро.

”Находиться в золотой клетке дома Стенбока столько, сколько нужно, но так недолго, насколько это возможно”, — так формулирует кредо Ратаса руководитель его бюро Йоханнес Мерилай. Иными словами: Ратасу нравится встречаться с ”живыми людьми”, выслушивать их проблемы, обещать помощь, дарить подарки.

Именно в этом ключе должен был пройти визит Ратаса на Сааремаа и прилежащие острова позапрошлым летом. Таковым — совершенно обычным — собственно, он и казался широкой общественности, однако выясняется, что вояж обошелся налогоплательщикам в небывалую сумму. И не только он.