Оудекки Лооне: к сожалению, у нас не принято говорить, что 9 мая — день победы над фашизмом, не принято чтить память погибших

Военным-срочникам было рекомендовано возвращаться 9 мая в воинскую часть у Военного кладбища в гражданской одежде. "Тем самым мы избежали возникновения ситуации, когда передвижение в данном районе военных в форме было бы вырвано из контекста и злонамеренно трактовалось бы иным образом, нежели как их возвращение из увольнения", — сказал представитель Сил обороны.

Это решение подверглось критике со стороны многих эстонских политических деятелей. Оудекки Лооне, напротив, поддерживает данное решение. Она написала в Facebook следующее:

"Мне непонятна истерия, возникшая вокруг приказа командира батальона штаба и связи подполковника Прийта Аверкина служащим по возможности воздерживаться 9 мая от ношения формы в окрестностях городка Фильтри. Аверкин совершенно прав, он руководствовался здравым смыслом и уважением к людям, пришедшим возложить цветы к Бронзовому солдату.

Сегодня те, кому дорога память о близких, прошедших Вторую мировую, могут спокойно отметить этот праздник, вспомнить тех, кто добыл победу столь дорогой ценой.

К сожалению, у нас не принято говорить об этом публично, не принято говорить о том, что этот день — день победы над фашизмом, не принято чтить память погибших. Ни парламент, ни правительство, ни столичная мэрия не говорят об этом дне как о Дне победы. Да, его отмечают лично отдельные парламентарии, мэр Таллинна, возлагая цветы к ”Бронзовому солдату”, многие поддерживают организации ветеранов. Однако это никак не заменяет необходимости присутствия на уровне властей. К такому пониманию необходимо прийти со временем, в процессе обсуждений. И я почему-то верю, что мы придем. Надеюсь, в какой-то момент и Эстония как государство и эстонцы как народ признают, нужно отдавать дань уважения погибшим, что события той страшной войны нельзя забывать, что подобное никогда не должно повториться. Сегодня, к сожалению, празднование 9 мая — это исключительно гражданская инициатива.