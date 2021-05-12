За сутки в Эстонии выявлен 371 случай заражения коронавирусом, умерли четыре человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 138 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 101 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 94, в Тартумаа — 48, в Пярнумаа — 38, в Валгамаа и Вильяндимаа — по 10 новых случаев заражения. В Ляэне-Вирумаа прибавилось шесть, в Пылвамаа и на Сааремаа — по пять, в Вырумаа — четыре, в Йыгевамаа и Ляэнемаа — по три, в Ярвамаа — два и в Рапламаа — один новый положительный результат теста. На Хийумаа новых случаев заражения не прибавилось. У четверых получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 343,6 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 7,5%.

За сутки в больницах открыли 23 новых истории болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 258 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 66 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 177 человек (68%).

За сутки ввели 6 217 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 379 289 людям, курс вакцинации завершен у 164 302 человек. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 64%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы во всех уездах за исключением Ида-Вирумаа.

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