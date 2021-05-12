За сутки в Эстонии выявлен 371 случай заражения коронавирусом, умерли четыре человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 138 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 101 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 94, в Тартумаа — 48, в Пярнумаа — 38, в Валгамаа и Вильяндимаа — по 10 новых случаев заражения. В Ляэне-Вирумаа прибавилось шесть, в Пылвамаа и на Сааремаа — по пять, в Вырумаа — четыре, в Йыгевамаа и Ляэнемаа — по три, в Ярвамаа — два и в Рапламаа — один новый положительный результат теста. На Хийумаа новых случаев заражения не прибавилось. У четверых получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 343,6 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 7,5%.

По состоянию на утро 12 мая в больницах находится 258 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 37 пациентов, из которых на управляемом дыхании 25 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 23. Домой выписали 20 человек, 12 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

В стационарном лечении нуждались 6,8% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 66 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 177 человек (68%).

За сутки умерло четверо зараженных коронавирусом — 78-летний мужчина, 81-летний мужчина, 83-летняя женщина и 92-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 1 210 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 7 406 историй болезни COVID-19 с 7 133 пациентами.

По состоянию на 12 мая выздоровело 117 108 человек. Из них история болезни 76 700 человек (65,5%) завершена, у 40 408 человек (34,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.