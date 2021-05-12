В Ласнамяэ начинается восстановительный ремонт трех улиц

”В этом году на ремонт внутриквартальных дорог в Ласнамяэ предусмотрены рекордные 2,61 миллиона евро. Наряду более чем с двумя десятками улиц будем ремонтировать и несколько улиц в микрорайоне Катлери, причем особое внимание будет уделено ремонту пешеходных дорожек, поскольку мы хотим сделать район более удобным именно для пешеходов, в т.ч. для людей с нарушениями зрения и пожилых”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

В ходе ремонтных работ будет обновлено асфальтное покрытие проезжей части и тротуаров и заменены амортизированные бордюры. Также будут приведены в порядок люки и озеленение.

Ремонт не будет проводиться на всех трех улицах одновременно. В первую очередь работы начнутся на улице Паасику, затем продолжатся на улицах Катлери и Мартса. Управа Ласнамяэ просит участников дорожного движения соблюдать временную организацию движения и временные знаки дорожного движения.

Ремонтные работы на этих улицах выполняют TREF Nord OÜ по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

Стоимость работ составит 690 000 евро. Работы планируется завершить в июле 2021 года.

Этой весной-летом восстановительный ремонт будет проведен более чем на 20 улицах Ласнамяэ. С более точным расположением объектов можно ознакомиться здесь.