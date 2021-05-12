Смертей снова больше, чем рождений. Население Эстонии увеличивается лишь за счет мигрантов

В прошлом году родилось 13 209 детей, что на 890 меньше, чем годом ранее. По словам ведущего аналитика Департамента статистики Этель Маазинг, рождаемость снизилась прежде всего в более молодых возрастных группах. ”Среднее число рождений снизилось в каждой возрастной группе женщин детородного возраста, однако более всего — среди 25–29-летних. По сравнению с предыдущим периодом больше рождалось четвертых и пятых детей, при этом уменьшилось количество рождений первого, второго и третьего ребенка”, — уточнила Маазинг.

В прошлом году из жизни ушли 15 811 человек, что на 410 больше, чем годом ранее. Число смертей в целом было немного выше, чем в предыдущие десять лет, когда их годовое количество оставалось в промежутке 15 200–15 800.

”Последний раз соотношение числа рождений и смертей, или естественный прирост ниже нынешнего наблюдался в 2005 году. До этого еще более низкий естественный прирост был, например, в 1994 году, когда численность населения уменьшилась на 8000 человек”, — сказала Маазинг. В сравнении по уездам годами сохраняется тенденция, когда естественный прирост вновь положительный в Харьюском и Тартуском уездах, однако негативный в других уездах. ”Отрицательным приростом заметно отличался Ида-Вируский уезд, где доля женщин детородного возраста меньше, а население по сравнению с другими уездами стареет”, — добавила аналитик.

В Эстонию прибыли на проживание 16 209 человек и ее покинули 12 427 человек. Сальдо эмиграции было положительным уже шестой год подряд. По сравнению с предыдущим годом* сальдо иммиграции было на 1963 человека меньше и эмиграции — на 374 человека. Среди как эмигрантов, так и иммигрантов больше всего было граждан Эстонии, однако впервые после 2016 года сальдо миграции среди эстонцев стало негативным. Из страны уехали 6290, а вернулись назад 5900 граждан Эстонии.