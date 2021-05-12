Жителей Эстонии предупреждают: просроченные лекарства неэффективны и опасны!

Провизор Тырваской центральной аптеки Benu Вирге Сокк советует проводить обязательный контроль домашней аптечки минимум раз в год и выбрасывать все препараты, срок которых уже вышел. ”В препаратах, продаваемых в свободной продаже, после завершения срока как правило уменьшается концентрация действующего вещества. Это означает, что лекарство больше не оказывает ожидаемого действия”, — говорит Сокк и добавляет, что применение просроченных медикаментов может иметь куда более серьезные последствия. ”Например, последствием употребления загрязненных лекарств может быть отравление”, — предупреждает она.

Обращать внимание нужно не только на срок, но и на условия хранения

Аптекарь подчеркивает, что помимо срока годности на упаковке, важно следить и за условиями хранения препаратов. ”Большинство лекарств хранится при комнатной температуре. При этом держать их необходимо в недоступном для детей месте — в закрытом шкафу или ящике, которые также обеспечивают защиту от прямого солнечного света. Также стоит отметить, что место хранения лекарств не должны быть вблизи источника отопления”, — пояснила Сокк. ”Если медикаментам нужны особые условия хранения — например, в холодильнике — то аптекари всегда обращают на это внимание”, — добавила она.

По слова провизора, для многих распространенных медикаментов — например, глазных капель и детских сиропов от кашля — действуют свои сроки хранения после их открытия. ”Например, многие глазные капли после открытия сохраняются в течение месяца, а самый долгий срок хранения некоторых видов капель для глаз после их открытия — до полугода. Также внимательными нужно быть в отношении многих сиропов и растворов, и если они остаются неиспользованными, то их остатки нужно выкидывать”, — поясняет она и рекомендует всегда проверять на упаковке конкретного медикамента срок его хранения после открытия.