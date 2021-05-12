Восьмилетнюю девочку сбил автомобиль, пьяный мужчина упал с электросамоката

В 8:21 произошел несчастный случай на перекрестке улиц Пюхаярве и Харидусе в Отепя, где 8-летняя девочка переезжала дорогу и была сбита автомобилем Audi A6 Avant, за рулем которого находилась 36-летняя женщина. Девочку доставили в Клинику Тартуского университета.

В 10:44 на улице Йоала в Нарве 38-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением электросамоката и упал с него. Скорая помощь оказала ему первую помощь на месте.

В 16:28 произошло ДТП на перекрестке улиц Пихлака и Кирси в Тарту, где 25-летний мужчина на Volkswagen Golf не уступил дорогу приближавшемуся автомобилю Toyota Avensis, которым управляла 33-летняя женщина. Водителя Toyota доставили в Клинику ТУ.

В 17:10 на улице Котермаа в Таллинне 28-летний мужчина на велосипеде не справился с управлением и упал. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 17:32 поступило сообщение о ДТП у Палдиски маантеэ, 67а в Таллинне, где 51-летний водитель троллейбуса Solaris Trollino нажал на тормоз из-за резко остановившимся перед троллейбусом автомобилем Peugeot. В результате резкого торможения упала находившаяся в троллейбусе 57-летняя женщина. Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Личность водителя Peugeot устанавливается

За сутки были задержаны шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения.