"Родители кричали — верните наших детей!" Как Казань переживает расстрел школьников

"У нас часто бывает так, что "проверочная" сигнализация. Сестра сказала, что сначала было смешно. Но потом когда она увидела, что окна выбивают, двери разбиты, везде кровь, тогда уже стало не смешно, а страшно", — говорит Амалия.

Сестра Амалии выбралась из школы через центральный вход. Позже она рассказывала ей, что сперва не поверила, что в гимназии что-то случилось.

Четвероклассница Амалия С. была в соседнем со школой корпусе, когда началась стрельба. Там она занималась углубленным английским. Когда дети услышали выстрелы, учительница отпустила их на улицу. Амалия побежала к основному зданию школы, чтобы найти свою сестру — она учится на два класса старше. "Я встретила учительницу сестры. Она была пострадавшей — у нее была кровь на лице. Вокруг были машины скорой, полиция. Окна были разбиты", — рассказывает школьница.

"Родителей внутрь не запускали. Они кричали: "Верните наших детей". Картина страшная, жуткая была. Паника", — описывает он увиденное.

Примерно в это же время Ренат Садыков, местный журналист, совершал пробежку по улице Джаудата Файзи, где находится гимназия. Он увидел, как под вой сирен к зданию бегут родители и подъезжают экстренные службы, и понял, что "здесь произошло что-то страшное".

Через некоторое время дверь в класс выломал ОМОН . Школьников вывели на задний двор.

Алиса знала всех погибших детей лично. "Я не со всеми общалась, но они были добрыми, отзывчивыми", — говорит она.

"Я забежала в другой класс по пути и сказала: "Стреляют". А потом по громкоговорителю директор объявил, что нужно закрыться", — рассказывает 17-летняя школьница Би-би-си. — Мы тихонечко сидели у окон. Слышали взрывы, выстрелы, крики. Потом в дверь постучали. По моим подозрениям, это был тот самый человек. Мы не отозвались".

Одноклассники Алисы побежали к окнам — со второго этажа можно было спуститься на землю по карнизу. Сама девушка до окон добежать не успела.

Утром 11 мая десятиклассница Алиса З. сидела на уроке английского языка в казанской гимназии номер 175. Занятия только начались. Неожиданно в здании раздались хлопки, а потом школьники услышали стрельбу.

Ближе к вечеру вторник Следственный комитет сообщил, что Галявиев действительно взорвал самодельное взрывное устройство на входе в гимназию. О последствиях взрыва Би-би-си рассказала уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова, которая вечером приехала к зданию.

Во время нападения некоторые СМИ ошибочно писали, что у отчисленного студента был сообщник, но эта информация так и не подтвердилась. Противоречивые данные поступали и о взрывах, которые слышали ученики.

Ученики, которые пришли к школе после случившегося, назвали вахтершу и бывшего учителя "хорошими и добрыми".

Само ружье он купил в Йошкар-Оле, в двух часах езды от Казани. Галявиев также приобрел более тысячи патронов с картечью. Сотрудник, продавший ружье молодому человеку, рассказал телеканалу "Звезда", что тот "приобрел оружие на законных основаниях, предъявил лицензию на приобретение оружия, которая была полностью заполнена в надлежащем виде".

Четыре года назад Галявиев закончил ту же гимназию, в которую 11 мая пришел с охотничьим ружьем Hatsan Escort. Депутат Госдумы , бывший советник главы Росгвардии Александр Хинтшейн сообщил, что лицензию на хранение оружия Галявиев получил всего за несколько дней до трагедии — 28 апреля.

"Тем самым человеком", которого видели и слышали ученики школы 175, оказался 19-летний Ильназ Галявиев (многие издания обратили внимание на то, что юноша родился 11 сентября 2001 года, в день терактов в США).

Во время стрельбы погибли девять человек, семеро из них — дети. Ранения во время нападения получили больше 20. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии. 18 пострадавших — младше 15 лет, среди них семилетний мальчик и восьмилетняя девочка. Двое детей — в критическом состоянии.

Автор одного из роликов сняла, как два человека, предположительно, школьники прыгают на землю с третьего этажа.

Происходящее в гимназии снимали жители дома напротив. К полудню десятки СМИ и телеграм-каналов публиковали снятые с разных ракурсов видео, на которых было видно, как спасатели эвакуируют детей по приставным лестницам, а нападавшего скручивают перед школьным крыльцом.

После выхода из школы дети стояли на площадке перед зданием. "И мы, кажется, видели этого человека", — говорит школьница.

Галявиев открыл стрельбу еще на улице, около 9:18, не заходя в здание гимназии. Пули разнесли стекла дверей. Как писали СМИ, на шум вышел 62-летний Мулланур Мустафин — бывший преподаватель математики и муж классной руководительницы стрелка Альфии Мустафиной. В последние годы Мустафин занимался обслуживанием здания школы. В него Галявиев выстрелил первым. Мужчина получил огнестрельное ранение головы, паховой области и тазовых костей, но остался жив.

Как рассказали РБК в колледже, Ильназ был "тихим и неконфликтным студентом", но с января перестал появляться в колледже и не пришел на защиту практики и трех госэкзаменов. За это его и отчислили. Утром вторника Галявиев беспрепятственно дошел до школы с оружием. Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором видно, как он, не скрываясь, приближается к школе в черной маске и с дробовиком в руках.

В апреле Галявиева отчислили из колледжа "ТИСБИ" (Татарский институт содействия бизнесу). Юноша учился на четвертом курсе, но в итоге его выгнали из учебного заведения.

Первые сотрудники полиции появились у школы примерно через пять-семь минут после начала стрельбы. Галявиева задержали, он сдался силовикам. Детей из школы эвакуировал ОМОН. Они боялись открывать двери кабинетов и омоновцам. "Свои, свои!" — успокаивали их бойцы.

Одной из жертв стрелка стала 25-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева, которая вела урок у пятиклассников — услышав стрельбу, она вышла в коридор. СМИ со ссылкой на очевидцев писали, что учительница пыталась закрыть от стрелка детей и получила смертельное ранение.

Войдя в школу, Галявиев открыл беспорядочный огонь по всем, кто попадался ему на пути. Большинство его жертв учились в 8 "А" — в некоторых СМИ появились размытые фотографии класса, на которых видны тела и кровь. Почему Галявиев пошел именно туда, не ясно. Затем он ходил по коридору и дергал ручки дверей, пытаясь добраться до забаррикадировавшихся там детей.

"Я прошла путем, которым шел преступник. Стекло, следы крови. Чудо, что не загорелась проводка от взрыва — там оголенные провода висят. К счастью, в этом месте, где обрушились стены, в районе раздевалки, в тот момент не оказалось детей", — отмечает она.

Еще днем к школе начали приходить десятки людей. По обе стороны от полицейского оцепления быстро появились стихийные мемориалы — люди, многие в слезах, несли туда цветы, игрушки и свечи. Большинство из них отношения к 175-й гимназии не имели — Би-би-си они говорили, что в такой день не смогли остаться дома.

Изберут ли стрелку меру пресечения в Казани или этапируют в Москву, пока неясно.

В итоге Следственный комитет возбудил дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы. Расследованием займется центральный аппарат СК. Обвинение Галявиеву пока не предъявили.

После нападения на школу в городе объявили режим контртеррористической операции (КТО), но через несколько часов он был снят.

Психиатр, выдавшая стрелку справку для получения ружья, отклонений у юноши не нашла, писал Life. Сразу после случившегося президент России Владимир Путин потребовал срочно ужесточить правила гражданского оборота оружия.

Во время этого же допроса Галявиев заявил, что два месяца назад заявил матери о том, что считает себя "богом". Позже он оговорился, что у него "нет родителей", и попросил не применять к нему "экстрасенсорные-психологические *******" (методы)".

"Я родился богом. Просто осознал я это! Месяца два назад я это осознал, — истошно кричит юноша, матерясь через каждое слово. — А летом у меня начал пробуждаться монстр! Я начал всех ненавидеть конкретно! Я всегда всех ненавидел, но начал еще больше ненавидеть!"

Видеозапись допроса юноши, который в итоге сам сдался полиции, опубликовал канал "Еду в Татарстан ". На нем снято, как Галявиев с голым окровавленным торсом лежит на скамье со связанными руками.

В мае Галявиев завел телеграм-канал (был удален администрацией соцсети в день нападения). Оставить в нем он успел всего несколько записей. Стрелок писал, что "в мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной", а за несколько часов до стрельбы пообещать убить много людей.

Вахтёрша, сидевшая на первом этаже, успела спрятаться под стол, стрелок прошагал мимо неё. Именно она в 9:25 нажала на тревожную кнопку, вызвав Росгвардию.

"У него огнестрельное в голову, и он прыгнул с третьего этажа [спасаясь от стрелка]. Он в больнице в тяжелом состоянии", — рассказала Би-би-си мама друга пострадавшего ребенка. О случившемся она узнала из чата футбольной команды, позже ей удалось дозвониться до мамы Камиля, та "в шоковом состоянии".

Среди собравшихся у школы была женщина 40 лет с короткой стрижкой. Ее сын учится в другой школе, но во время стрельбы пострадал его друг, Камиль И., 2006 года рождения. Вместе они играли в одной футбольной команде.

Около шести вечера в гимназию зашел министр просвещения Сергей Кравцов. "Хочу выразить слова соболезнования родителям, родственникам… Погибло два педагога… Идут следственные действия", — побывав внутри, слова министр подбирал с трудом. Он добавил, что министерство отправило всем школам рекомендации по усилению безопасности.

Весь день к школе приезжали и чиновники — президент Татарстана Рустам Минниханов побывал там еще утром, во второй половине дня до Казани добрались руководители из Москвы.

У столов с цветами девочка лет пяти ласково утешала плачущую мать: "Мам, ну не плачь. Я сама плакать хочу!"

- Проверка назначаются, будут разбираться, что он там натворил.

- А зачем они там?

- Там спецслужбы, — указывала мать на машины с мигалками своему сыну лет четырех.

Некоторые жители Казани пришли на улицу Файзи с совсем еще маленькими детьми-дошкольникам.

К самому зданию гимназии лишь ненадолго пускали журналистов федеральных каналов. По всей улице Файзи стояли машины полиции, скорой помощи, Росгвардии. У входа в школу дежурили вооруженные полицейские в камуфляжной форме.

Вечером на дорожное ограждение у школы кто-то приклеил скотчем картонную табличку "Ты не Бог, ты гнида" — ответ на манифест стрелка.

Отдельный мемориал организовали прямо у ворот школы, за которыми весь день не прекращали работать сотрудники ФСБ , СКР, МВД и МЧС . Чтобы пройти к ним, нужно было отстоять очередь, которая постоянно росла — к вечеру в ней были уже сотни людей. На забор школы повесили табличку "Скорбим". Рядом выставили парты, накрыв их красной тканью — те очень быстро заполнились цветами и детскими игрушками, к вечеру из школы вынесли новые столы.

- По слухам, его унижали учителя. Но я в это не верю, потому что учителя у нас хорошие, — вмешалась слушавшая разговор четвероклассница Амалия, которая во время стрельбы занималась английским в соседнем корпусе.

- Она мне показала фотки его школьные, говорила, что его девочки любили, он был добрый. А сейчас вот не знает, что с ним случилось…

Ее подруга Зарема в ответ рассказывала о том, что ее сестра училась в параллельном классе со стрелком Ильназом Галявиевым.

"Венера Султановна защищала детей всегда, она помогала мне с учебой, когда проблемы были. Всегда помогала. 55 лет ей было", — вспоминала школьница.

Полина при этом училась в классе у одной из погибших учительниц — педагога начальной школы Венеры Айзатовой.

Неподалеку случившееся обсуждали младшеклассницы 175-й гимназии Зарема и Полина. Во вторник они обе должны были учиться во вторую смену, поэтому не застали стрельбу.

Рядом с Даниилом — его друг Радик, он живет в доме прямо напротив школы, окна выходят на нее: "Вон моя квартира, 8-й этаж", — показывает он. Утром Радик ни выстрелов, ни взрывов не услышал: "Я сижу, смотрю видео на ютубе, и мне мама звонит — тут грохот в школе, взрыв".

Молодой человек по имени Даниил сам не учился в 175-й школе, но тоже пришел к стихийному мемориалу. Он живет неподалеку, в гимназии учились его знакомые. Те стрелка знали хорошо: "[Сказали, что он] обычный был, нормальный. Спокойный, тихий. Я вот тоже думал, может, ему в школе что-то сделали, раз он так".

Игуль выпустилась из школы 175 несколько лет назад и сына классной руководительницы помнит еще ребенком: "Я видела его, когда он маленький был, такой хорошенький". 11 мая Амир погиб, ему было 14 лет.

Зарипова преподавала в школе татарский язык и литературу, ее дети занимали призовые места на школьных олимпиадах.

"Сама Алина Анисовна сейчас не знаю где, она трубку не берет. До этого я с ней созванивалась, спросила, как у нее дела, она: "Я нормально, сын погиб". Ну она в шоке была", — предположила Игуль.

Игуль, девушка 25 лет в черном, пришла к мемориалу с цветами. Би-би-си она рассказала, что у ее бывшей классной руководительницы, Алины Зариповой, в гимназии погиб сын.

"Это не просто единичный случай"

Многие родители, которые пришли отдать дань памяти погибших, говорили в толпе о том, что волнуются за безопасность своих детей.

"Родители отправили детей в школу и больше никогда их не увидят, — восклицала рыдающая женщина, которая принесла к мемориалу цветы. — Первый день после майских праздников — дети пошли в школу и закончилась их школьная деятельность".

Заплаканный молодой мужчина по имени Ильгиз рассказывал Би-би-си, что его ребенку сейчас еще нет трех лет, но ему больно от произошедшего:

"Это все система, на самом деле. Об этом можно долго рассуждать. Где-то недосмотрели, где-то не захотели заключать договор с ЧОПом. Это не просто единичный случай, другой яркий пример — Керчь" (в Керчи в 2015 году произошло массовое убийство в политехническом колледже, погиб 21 человек).

Жительница Казани Ольга пришла к мемориалу с сыном-школьником, который учился в 175-й гимназии в начальных классах. Даже после его ухода в другую школу семья каждый год приносила директору гимназии цветы в благодарность:

"Охрана там была — как во всех школах. Сидит ЧОП — и все. Но нас охрана не пускала даже в школу, мы детей на улице даже зимой встречали — внутрь только по согласованию с классным руководителем. Раньше было обидно, что внутрь не пускали. А теперь понимаешь — правильно не пускали".

Проблемы с безопасностью есть и в других школах, рассказала Би-би-си женщина по имени Марина, которая пришла к мемориалу с дочерью — она в пострадавшей гимназии не училась.

"Мы в нашей школе тоже говорим об этой проблеме, — делилась Марина. — Что может сделать женщина в форме охранника? Да даже мужчина! В нашей школе даже турникетов нет. Если кто-то зайдет с оружием, наши дети не защищены. Когда я увидела, что этот парень, который зашел, молодой, я подумала, что и в нашу школу он мог бы пройти как старшеклассник".

"Если я пойду в школу, я буду ожидать, что что-то случится"

Все без исключения школьники, которые стояли у мемориала (среди них как ученики гимназии 175, так и других школ) признавались Би-би-си, что после случившегося ходить в школу им будет страшно.

Алиса З., десятиклассница, которая была внутри школы, предполагает, что нескоро вернется в гимназию — зданию, скорее всего, потребуется ремонт.

"Но первого сентября, если я пойду в школу, я буду ожидать, что что-то случится. Но, надеюсь, этого не будет", — говорит она.

12 мая объявлено в Татарстане днем траура. В среду же в республике состоятся первые похороны погибших.