Эстония не планирует наказывать клиентов проституток

Об этом в ответ на обращение НКО Eluliin, оказывающей помощь жертвам торговли людьми, сообщило Министерство юстиции, передает rusERR.

По оценке Минюста, до сих пор эта идея не находила поддержки на различных уровнях и в настоящее время предложение о внесении соответствующих поправок в Пенитенциарный кодекс не рассматривается.

О том, что подобных законодательных изменений не планируется, НКО сообщило и Министерство социальных дел.

При этом Минсоцдел обещает продолжать работу над повышением осведомленности общественности о проблеме покупки секса и способствовать изменению отношения общества к покупке секс-услуг.