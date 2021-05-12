12.05.2021, 08:16
Эстония не планирует наказывать клиентов проституток
Foto: Ilmar Saabas
Эстония не намерена вводить уголовное наказание за покупку сексуальных услуг у совершеннолетних.
Об этом в ответ на обращение НКО Eluliin, оказывающей помощь жертвам торговли людьми, сообщило Министерство юстиции, передает rusERR.
По оценке Минюста, до сих пор эта идея не находила поддержки на различных уровнях и в настоящее время предложение о внесении соответствующих поправок в Пенитенциарный кодекс не рассматривается.
О том, что подобных законодательных изменений не планируется, НКО сообщило и Министерство социальных дел.
При этом Минсоцдел обещает продолжать работу над повышением осведомленности общественности о проблеме покупки секса и способствовать изменению отношения общества к покупке секс-услуг.