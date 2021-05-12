12.05.2021, 07:34
Херем: не следовало запрещать срочникам носить 9 мая военную форму(4)
Foto: Kiur Kaasik
Отданный солдатам-срочникам приказ не появляться 9 мая в районе Военного кладбища в Таллинне в военной форме был чрезмерным, считает командующий Силами обороны, генерал-лейтенант Мартин Херем.
Такую оценку распоряжению командующего Батальона штаба Прийта Аверкина, вызвавшего большой общественный резонанс, Мартин Херем во вторник дал в интервью "Актуальной камере", пишет RusERR.
По словам Херема, запрет на ношение формы выпускать не следовало, но у командующего батальона было такое право.
Сам Мартин Херем считает, что в нынешней ситуации с учетом оценки рисков отдавать подобные приказы — неправильно.
"В сегодняшней ситуации такое решение было чрезмерным. Не следовало выпускать запрет на ношение военной формы. Я говорил об этом с командиром батальона и подчеркнул, что не следует отдавать такой приказ сегодня или завтра, если ситуация будет такой же", — заявил Мартин Херем и добавил, что Аверкин учитывал в том числе опыт союзников.