Херем: не следовало запрещать срочникам носить 9 мая военную форму

"В сегодняшней ситуации такое решение было чрезмерным. Не следовало выпускать запрет на ношение военной формы. Я говорил об этом с командиром батальона и подчеркнул, что не следует отдавать такой приказ сегодня или завтра, если ситуация будет такой же", — заявил Мартин Херем и добавил, что Аверкин учитывал в том числе опыт союзников.