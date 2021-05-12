12.05.2021, 07:20
В пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина
Foto: Irina Mägi
Вчера вечером в деревне Иллумяэ в волости Хальяла в Ляэне-Вирумаа в пожаре погиб человек
Сообщение о пожаре поступило в центр тревоги в 21:10. По словам звонившего, в квартире мог находиться человек. На место выехали спасательные команды из Раквере, Тапа, Кунда, Кехра и Локса, а также спасатели-добровольцы. Также прибыла полиция и скорая помощь.
На месте выяснилось, что квартира на первом этаже двухэтажного деревянного многоквартирного дома горит открытым пламенем. Спасатели в защитной экипировке проникли в горящий дом и приступили к поиску пострадавших и тушению пожара.
В квартире на первом этаже они обнаружили тело мужчины. Пожар был локализован к 22:36.
Точные обстоятельства пожара и его причины установит следствие.
В этом году огонь унес жизни 18 человек.